Почеттино рассказал о позициях в «Челси», которые требуют усиления

Главный тренерзаявил, что команда нуждается еще в одном голкипере.

«Нам нужен хотя бы один вратарь. У нас есть очень талантливые молодые вратари, но им нужно время.

Мы хотим большего, и мы говорим об игроке нападения с нужными характеристиками. При этом мы не хотим останавливать прогресс молодых парней, Брои и Нкунку.

Трансферное окно открыто, и клуб продолжает работу, и да, ходят слухи, что мы следим за некоторыми из них, возможно, это правда или неправда, мы сообщим, когда что-то произойдёт», — приводит слова Почеттино ESPN.

Примечательно, что этим летом «Челси» подписал контракты с 9-ю новичками на общую сумму в 401 млн. евро.

После 2-х туров в АПЛ «Челси» занимает 15-е место в таблице с 1-м баллом в активе. В следующем матче «синие» встретятся с «Лутоном» 25 августа. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.