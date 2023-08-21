«Зенит» лидирует в борьбе за нападающего «Эстудиантеса»

Полузащитник «Эстудиантеса»может стать игроком «Зенита», сообщает The Sun.

Как пишет источник, предложение питерцев стало слишком выгодным для аргентинского клуба, чтобы отказываться от него. Сумма трансфера составит 14 миллионов евро.

Отмечает, что «Зенит» в борьбе за Рольхейсера опережает «Ньюкасл», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Петербургский клуб видит в нем замену Малкому, ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль».

В «Эстудиантесе» Роллхайзер провел 65 матчей, забив 13 мячей и отдав пять голевых передач. Его контракт истекает летом 2025 года.