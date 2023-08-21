«Зенит» лидирует в борьбе за нападающего «Эстудиантеса»

Бенхамин Роллхайзер Фото: globallookpress.com
Как пишет источник, предложение питерцев стало слишком выгодным для аргентинского клуба, чтобы отказываться от него. Сумма трансфера составит 14 миллионов евро.
Отмечает, что «Зенит» в борьбе за Рольхейсера опережает «Ньюкасл», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Петербургский клуб видит в нем замену Малкому, ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль».
В «Эстудиантесе» Роллхайзер провел 65 матчей, забив 13 мячей и отдав пять голевых передач. Его контракт истекает летом 2025 года.