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    «Зенит» лидирует в борьбе за нападающего «Эстудиантеса»

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    Полузащитник «Эстудиантеса» Бенхамин Роллхайзер может стать игроком «Зенита», сообщает The Sun.

    Бенхамин Роллхайзер
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    Бенхамин Роллхайзер

    Как пишет источник, предложение питерцев стало слишком выгодным для аргентинского клуба, чтобы отказываться от него. Сумма трансфера составит 14 миллионов евро.

    Отмечает, что «Зенит» в борьбе за Рольхейсера опережает «Ньюкасл», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». Петербургский клуб видит в нем замену Малкому, ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль».

    В «Эстудиантесе» Роллхайзер провел 65 матчей, забив 13 мячей и отдав пять голевых передач. Его контракт истекает летом 2025 года.

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