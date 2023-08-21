Радченко: «Спартак» не угадал с тактикой на матч против «Зенита»

Бывший футболист сборной Россиирассказал, почемупроиграл(1:3) в пятом туре РПЛ.

«"Зенит" переиграл "Спартак", потому что очень хорошо играет такие принципиальные матчи. "Зенит" был увереннее "Спартака" и контролировал игру на протяжении всего матча.

Также одна из основных причин поражения "Спартака" — это ошибка тренерского штаба с выбором тактики, схемы и основного состава на игру. Это не сработало», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

В следующем матче «Спартак» сыграет на своем поле с «Ахматом», а «Зенит» встретится в Санкт-Петербурге с «Уралом».