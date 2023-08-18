Сперцян по-прежнему остается трансферной целью «Аякса»

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, армянский футболист по-прежнему остается приоритетной целью амстердамского клуба.
Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» намерен заблокировать переход Сперцяна по политическим причинам.
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Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать Сперцяна в «Аякс» за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.
Позже «Краснодар» получил от «Аякса» улучшенное предложение по армянскому футболисту.
Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро.