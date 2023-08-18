Сперцян по-прежнему остается трансферной целью «Аякса»

Полузащитник «Краснодара»до сих пор входит в список трансферных целей

По информации журналиста Фабрицио Романо, армянский футболист по-прежнему остается приоритетной целью амстердамского клуба.

Сообщалось, что наблюдательный совет «Аякса» намерен заблокировать переход Сперцяна по политическим причинам.

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Также ранее стало известно, что «Краснодар» отказался продавать Сперцяна в «Аякс» за 8,5 миллиона евро, посчитав эту сумму неприемлемой.

Позже «Краснодар» получил от «Аякса» улучшенное предложение по армянскому футболисту.

Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 12 миллионов евро.