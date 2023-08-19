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    «Краснодар» потеряет первые очки в сезоне

    «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 3.80) на футбол, чемпионат России, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Локомотив»
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    «Краснодар»
    19 августа в пятом туре российской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Краснодар» на своей арене сразится с «Локомотивом». Начало — в 19:30 по мск. «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Августа 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив отлично стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала команда из одноименного города на выезде разобралась с московским «Динамо» (3:1), затем справилась с «Сочи» (2:0), после этого одолела «Пари НН» из Нижнего Новгорода (1:0) и, наконец, взяла верх над «Оренбургом» (2:0)

    Таким образом, «быки» имеют стопроцентный показатель набранных очков (12 баллов) и занимают первое место место в турнирной таблице. На два пункта отстает «Урал», а на три — московские ЦСКА и «Спартак».

    Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив

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  • 1.903.803.80Бонус$9500
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    Также можно отдельно отметить, что краснодарцы за четыре тура пропустили только один мяч, что является лучшим показателем в лиге. Забили они только восемь, что говорит о том, что матчи с участием подопечных Владимира Ивича не очень результативны.

    Все прогнозы на РПЛ

    А вот в Кубке России «Краснодар» пока выступает крайне неудачно. Он проиграл столичному «Спартаку» (1:2) в родных стенах, а также уступил московскому «Динамо» (3:4) на выезде и занимает последнее место в своей группе с нулем в графе очки.

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» стартовали этом розыгрыше российской Премьер-лиги неудачно. Сначала «красно-зеленые» не смогли выявить победителя в поединке с казанским «Рубином» (2:2), после чего смогли сломить сопротивление воронежского «Факела» (4:1

    Но после этого у москвичей было разгромное поражение от московского ЦСКА (1:4) и спасение на последних минутах домашнего поединка с самарскими «Крыльями Советов».

    На данный момент в активе команды из столицы России только пять очков после четырех туров. Московская команда занимает девятое место в турнирной таблице. Столичный коллектив уже на семь пунктов отстал от лидера. При этом, команда из Москвы только на два балла опережает зону переходных матчей.

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  • 16/08/2023

    • Зато в Кубке России «Локомотив» стартовал очень удачно. Подопечные Михаила Галактионова сначала в родных стенах смогли переиграть екатеринбургский «Урал» (2:1), а потом на выезде взял верх над казанским «Рубином» (1:0). В итоге шесть очков уверенное первое место в своей группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Краснодара» можно поставить за 1.90.

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    Ничью оценивают в 3.80, а победу «Локомотива» — в 3.80.

    Поставим на то, что «Краснодар» потеряет первые очки и команды сыграют вничью.

    Также сделаем ставку на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.

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    «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» потеряет первые очки в сезоне
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