Гвардиола: «Ман Сити» очень рад этому трофею

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу в матче с «Севильей» (1:1 — основное время, 5:4 — в серии пенальти) в Суперкубке УЕФА.

«В прошлом я ощущал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала трофеи. Но сегодня у меня не было этого чувства. Мы очень рады этому трофею. Мы упустили один трофей, чтобы собрать полную коллекцию, а следующий шанс будет на клубном чемпионате мира.

У "Севильи" прекрасные игроки, отличный вратарь, крайние защитники, которые играют за сборные. Оливер Торрес хорошо взаимодействует с нападающими. "Севилья" была очень опасна впереди», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА.