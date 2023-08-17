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    Фердинанд: Великие команды не берут выходных

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА-2023.

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «"Манчестер Сити" создал культуру побед. Суперкубок УЕФА — ещё один трофей, который теперь они могут включить в своё резюме.

    Всё дело в культуре, в менталитете победителя. Изо дня в день, ради таких моментов, как этот. Это обеспечивает долголетие. Великие команды не берут выходных», — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

    В матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» накануне, 16 августа, обыграл «Севилью» (1:1, 5:4 — по пенальти). «Сити» впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. «Севилья», игравшая за трофей семь раз, проиграла шестой матч, одержав единственную победу в 2006 году.

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