Фердинанд: Великие команды не берут выходных

Рио Фердинанд Фото: globallookpress.com
«"Манчестер Сити" создал культуру побед. Суперкубок УЕФА — ещё один трофей, который теперь они могут включить в своё резюме.
Всё дело в культуре, в менталитете победителя. Изо дня в день, ради таких моментов, как этот. Это обеспечивает долголетие. Великие команды не берут выходных», — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.
В матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» накануне, 16 августа, обыграл «Севилью» (1:1, 5:4 — по пенальти). «Сити» впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. «Севилья», игравшая за трофей семь раз, проиграла шестой матч, одержав единственную победу в 2006 году.