Фердинанд: Великие команды не берут выходных

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Суперкубке УЕФА-2023.

«"Манчестер Сити" создал культуру побед. Суперкубок УЕФА — ещё один трофей, который теперь они могут включить в своё резюме.

Всё дело в культуре, в менталитете победителя. Изо дня в день, ради таких моментов, как этот. Это обеспечивает долголетие. Великие команды не берут выходных», — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

В матче за Суперкубок УЕФА «Манчестер Сити» накануне, 16 августа, обыграл «Севилью» (1:1, 5:4 — по пенальти). «Сити» впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. «Севилья», игравшая за трофей семь раз, проиграла шестой матч, одержав единственную победу в 2006 году.