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    «Атлетико» одержало победу над «Гранадой» в матче первого тура Примеры

    «Атлетико» — «Гранада»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» обыграл «Гранаду» (2:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол «матрасники» забили на 45+4-й минуте. Нападающий «Атлетико» Альваро Мората оказался в нужное время в нужном месте и после отскока добил мяч в ворота с близкого расстояния — 1:0.

    На 63-й минуте «Гранада» сумела сравнять счет. Самуэль Омородион оказался один в штрафной, в ту часть пошла передача, которую принял форвард и вогнал мяч в ворота — 1:1.

    Уже спустя 5 минут нападающий «Атлетико» Мемфис Депай отличился индивидуальными действиями сместился на ударную позицию и мощно пробил в правый верхний угол ворот.

    На 90+8-й минуте встречи полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте забил 3-го гол своей команды и установил окончательный результат — 3:1.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Гранада 2:1
    Голы: 1:0 Альваро Мората (45 + 4'), 1:1 Samuel Omorodion (63'), 2:1 Мемфис Депай (68') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Маркос Льоренте, Коке (Пабло Барриос Ривас, 7'), Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 78'), Тома Лемар (Чаглар Сёюнджю, 59'), Янник Карраско, Антуан Гризманн (Сауль Ньигес, 78'), Альваро Мората (Мемфис Депай, 58') Гранада: Мюрто Узуни, Samu, Оскар Мелендо (Гонсало Вильяр, 59'), Херард Гумбау (Рикард Санчес, 75'), Серхио Риус, Карлос Нева (Негош Петрович, 83'), Игнаси Микель, Miguel Angel Rubio, Хесус Вальехо, Хосе Кальехон (Антонио Пуэртас, 75'), Андре Феррейра Предупреждения: Херард Гумбау (10'), Марио Эрмосо (39'), Альваро Мората (42'), Paco Lopez (45 + 7'), Сесар Аспиликуэта (90 + 5')

    В следующем матче «Атлетико» встретится с «Реал Бетисом» 20 августа, а «Гранада» сыграет с «Райо Вальекано» 21 августа.

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