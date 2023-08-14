«У них всегда найдутся оправдания». Голкипер «Хетафе» о критике Хави в адрес судейства

Вратарьпрокомментировал слова главного тренерао работе судейства в матче между этими командами (0:0).

«В прошлом сезоне дело было в солнце и траве, в этом — в рефери. У них всегда найдутся оправдания. Мне нравится, что они так думают. Это значит, что мы все делаем правильно.

Они не могут приехать на наш стадион и играть так, как им захочется. А мы не можем играть как "Барселона", у нас другие сильные стороны.

Когда команда побеждает или добивается нужного результата, она, конечно, не будет спешить. К тому же Араухо пять минут провел на земле, ожидая просмотра момента видеоассистентом. Но про это никто не говорит», — сказал Сория COPE.

В следующем матче «Барселона» встретится с «Кадисом» 20 августа, а «Хетафе» сыграет в тот же день с «Жироной».