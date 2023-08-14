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    «У них всегда найдутся оправдания». Голкипер «Хетафе» о критике Хави в адрес судейства

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    Вратарь «Хетафе» Давид Сория прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» Хави о работе судейства в матче между этими командами (0:0).

    Хави
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    Хави

    «В прошлом сезоне дело было в солнце и траве, в этом — в рефери. У них всегда найдутся оправдания. Мне нравится, что они так думают. Это значит, что мы все делаем правильно.

    Они не могут приехать на наш стадион и играть так, как им захочется. А мы не можем играть как "Барселона", у нас другие сильные стороны.

    Когда команда побеждает или добивается нужного результата, она, конечно, не будет спешить. К тому же Араухо пять минут провел на земле, ожидая просмотра момента видеоассистентом. Но про это никто не говорит», — сказал Сория COPE.

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