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    Экс-игрок «Локомотива»: Сенегал проведет матч с Россией только после разрешения ФИФА

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сенегала Товарищеские матчи
    Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н’Дойе высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Сенегала.

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    «Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА.

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    • Не могу сказать, что думают люди из Сенегала о возможном матче с Россией, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом», — приводит слова Н’Дойе «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Сенегал отказался играть с Россией в этом году.

    Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

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