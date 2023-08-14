Экс-игрок «Локомотива»: Сенегал проведет матч с Россией только после разрешения ФИФА

Бывший нападающий московского «Локомотива»высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными

«Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА.

Не могу сказать, что думают люди из Сенегала о возможном матче с Россией, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом», — приводит слова Н’Дойе «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Сенегал отказался играть с Россией в этом году.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.