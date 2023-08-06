Сборная России может провести товарищеский матч с Мали в сентябре

РФС и Федерации футбола Мали обсуждают возможность проведения товарищеского матча в сентябре.

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12 — товарищеская встреча с Кот-д'Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России. Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола Мали.

Мали занимает 51-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России сыграет против Катара 12 сентября. Матч состоится в Дохе.