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    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Онлайн
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    Гол Варана обеспечил «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вулверхэмптоном»

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче забили «красные дьяволы» на 76-й минуте встречи. После отличного навеса в штрафную защитник хозяев Рафаэль Варан уверенно сыграл головой, забив победный гол — 1:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0
    Гол: 1:0 Рафаэль Варан (76') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес (Виктор Линделёф, 46'), Люк Шоу, Каземиро, Мэйсон Маунт (Кристиан Эриксен, 68'), Антони (Факундо Пельистри, 77'), Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Джейдон Санчо, 68'), Маркус Рашфорд (Скотт МакТоминай, 88') Вулверхэмптон: Матеус Кунья (Фабиу Силва, 77'), Пабло Сарабия (Хван Хи Чан, 63'), Матеус Нунес, Марио Лемина, Joao Gomes (Саша Калайджич, 88'), Педру Нету, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 77'), Крэйг Доусон, Макс Килман, Нелсон Семеду, Жозе Са Предупреждения: Лисандро Мартинес (17'), Марио Лемина (27'), Райан Айт Нури (35'), Люк Шоу (45'), Педру Нету (69')

    В следующем матче «Ман Юнайтед» встретится 19 августа с «Тоттенхэмом», а «Вулверхэмптон» сыграет в тот же день с «Брайтоном».

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