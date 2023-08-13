Семин: У Захаряна есть все основания, чтобы продолжить традиции российских ребят, которые играли в Испании

Российский тренерпрокомментировал новость о скором переходе полузащитника

«Хочу поздравить Арсена Захаряна, он перешел в прекрасную команду, играющую в замечательном городе, в котором большой след оставили наши футболисты. Их помнят и по сей день, и относятся к ним с большой симпатией. Это Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, а в других испанских командах — Александр Мостовой, Виктор Онопко, Владислав Радимов. Большая группа наших ребят, которая себя проявила с самой лучшей стороны.

Захарян — талантливый парень, но талант надо реализовывать. Он должен каждый день много работать. Желаю ему только удачи. У него есть все основания, чтобы продолжить традиции наших ребят, которые играли в Испании», — цитирует Семина РИА Новости.