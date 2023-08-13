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    Семин: У Захаряна есть все основания, чтобы продолжить традиции российских ребят, которые играли в Испании

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    Российский тренер Юрий Семин прокомментировал новость о скором переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Хочу поздравить Арсена Захаряна, он перешел в прекрасную команду, играющую в замечательном городе, в котором большой след оставили наши футболисты. Их помнят и по сей день, и относятся к ним с большой симпатией. Это Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, а в других испанских командах — Александр Мостовой, Виктор Онопко, Владислав Радимов. Большая группа наших ребят, которая себя проявила с самой лучшей стороны.

    Захарян — талантливый парень, но талант надо реализовывать. Он должен каждый день много работать. Желаю ему только удачи. У него есть все основания, чтобы продолжить традиции наших ребят, которые играли в Испании», — цитирует Семина РИА Новости.

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