начнут матч в 14:00 в Лиге 1, 13.08.2023.

Последний матч между собой: Брест — Ланс 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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