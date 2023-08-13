«Брест» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 августа, начало — в 14:00 мск. «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Эта команда не лучшим образом провела предыдущий сезон. «Брест» завершил его лишь на 14 месте в таблице.

Летом команда провела пять контрольных поединков. В них «Брест» добыл три победы при одном поражении.

Последний спарринг принес команде ничейный результат. В контрольной встрече с «Кальяри» зафиксирована ничья (1:1).

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Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех последних очных встреч проиграны две.

«Брест» уж точно будет действовать вторым номером. Впрочем, легко с этой ершистой командой не будет никому.

«Ланс»

Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. «Ланс» финишировал на 2 месте в Лиге 1, сразу за ПСЖ.

А вот в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно. Из семи спаррингов удалось выиграть лишь два раза.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланс» по всем статьям уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Без потерь в составе тоже не обошлось. Покинули команду ее лидеры Лои Опенда и Секо Фофана.

И уж точно «Ланс» постарается начать чемпионат с виктории. Даже с учетом кадровых потерь команда не должна испытать сложностей в этой встрече.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 2.01.

На викторию «Бреста» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.71.

Несмотря на кадровые потери, «Ланс» должен обыгрывать столь скромного оппонента .

Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.