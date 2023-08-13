ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппЧто смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса» Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа? Джейк Пол и Нейт ДиасДебют Диаса в боксе получился провальным. Нейту стоит вернуться в UFC после проигрыша от Пола
  • 00:07
    • Медведев проиграл Де Минору в четвертьфинале турнира в Торонто
  • 00:02
    • «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанн сделал дубль, Де Брейне получил травму
  • 22:56
    • Абаскаль: Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях
  • 22:22
    • Самсонова обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
  • 20:07
    • «Спартак» проиграл «Уралу» в РПЛ
    Все новости спорта

    «Ланс» начнет чемпионат с виктории?

    «Брест» — «Ланс». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Брест Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Сотока
    «Брест» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 августа, начало — в 14:00 мск. «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 13 Августа 2023 года
    Брест
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Брест 14:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Эта команда не лучшим образом провела предыдущий сезон. «Брест» завершил его лишь на 14 месте в таблице.

    Летом команда провела пять контрольных поединков. В них «Брест» добыл три победы при одном поражении.

    Последний спарринг принес команде ничейный результат. В контрольной встрече с «Кальяри» зафиксирована ничья (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех последних очных встреч проиграны две.

    «Брест» уж точно будет действовать вторым номером. Впрочем, легко с этой ершистой командой не будет никому.

    «Ланс»

    Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. «Ланс» финишировал на 2 месте в Лиге 1, сразу за ПСЖ.

    А вот в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно. Из семи спаррингов удалось выиграть лишь два раза.

  • Меньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2023/24
  • 10/08/2023

    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланс» по всем статьям уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    Без потерь в составе тоже не обошлось. Покинули команду ее лидеры Лои Опенда и Секо Фофана.

    И уж точно «Ланс» постарается начать чемпионат с виктории. Даже с учетом кадровых потерь команда не должна испытать сложностей в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 2.01.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Бреста» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.71.

    Несмотря на кадровые потери, «Ланс» должен обыгрывать столь скромного оппонента.

    Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монфис — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Франция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Англия (жен) — Колумбия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ленинградец — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Химки — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саннефьорд — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Брайтон — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ланс» начнет чемпионат с виктории?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры