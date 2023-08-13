«Брест»
Эта команда не лучшим образом провела предыдущий сезон. «Брест» завершил его лишь на 14 месте в таблице.
Летом команда провела пять контрольных поединков. В них «Брест» добыл три победы при одном поражении.
Последний спарринг принес команде ничейный результат. В контрольной встрече с «Кальяри» зафиксирована ничья (1:1).
Матчи с «Лансом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех последних очных встреч проиграны две.
«Брест» уж точно будет действовать вторым номером. Впрочем, легко с этой ершистой командой не будет никому.
«Ланс»
Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. «Ланс» финишировал на 2 месте в Лиге 1, сразу за ПСЖ.
А вот в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно. Из семи спаррингов удалось выиграть лишь два раза.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ланс» по всем статьям уступил «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Без потерь в составе тоже не обошлось. Покинули команду ее лидеры Лои Опенда и Секо Фофана.
И уж точно «Ланс» постарается начать чемпионат с виктории. Даже с учетом кадровых потерь команда не должна испытать сложностей в этой встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 2.01.
На викторию «Бреста» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.71.
Несмотря на кадровые потери,
Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.