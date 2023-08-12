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    Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Хиляль» и выиграть Кубок арабских чемпионов

    Футбол Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль
    «Аль-Наср» Криштиану Роналду выиграл Кубок арабских чемпионов. В финале команда победила «Аль-Хиляль».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Аль-Хиляль» первым забил. Малком, выступающий ранее за «Зенит», отдал на Микаэля, который открыл счет. Криштиану Роналду перевел игру в овертайм.

    В дополнительное время португалец добыл для «Аль-Насра» победу.

    Кубок арабских чемпионов. Финал
    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: 1:0 — Майкл (51), 1:1 — Роналду (74), 1:2 — Роналду (98)«Аль-Хилаль»: Аль-Овайс, Абдельхамид, Кулибали (Джафали, 83), Аль-Булайхи, Аль-Шахрани (Аль-Бурайк, 83), Канно, Невеш, Майкл (Аль-Хамдан, 91), Аль-Досари, Милинкович-Савич, Малком«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами (Аль-Фатиль, 80), Аль-Амри, Алекс Теллес, Аль-Хайбари (Конан, 80), Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска (Гариб, 91), Садьо Мане, Криштиану РоналдуУдаление: Аль-Амри (71)

    Португалец не доиграл до конца. Из-за травмы ему пришлось покинуть поле.

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