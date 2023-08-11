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    Трабзонспор — Антальяспор: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.08.2023 в 21:00 начнется матч в Суперлиге Турции Трабзонспор — Антальяспор

    Футбол Трабзонспор
    Трабзонспор и Антальяспор начнут матч в 21:00 в Суперлиге Турции, 11.08.2023.

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    Последний матч между собой: Трабзонспор — Антальяспор 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

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