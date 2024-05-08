8 мая в 1/2 финала Кубка Турции по футболу сыграют «Фатих Карагюмрюк» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:30 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: Эта команда борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент она находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Фатих Карагюмрюк» опережает зону вылета лишь на 2 пункта. Да и надежность тылов высокой не назовешь: 45 пропущенных мячей в 35 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Фатих Карагюмрюк» расписал мировую с «Кайсериспором» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фатих Карагюмрюк» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

При этом «Фатих Карагюмрюк» проиграл первом полуфинальном поединке. Выезд в Трабзон завершился неудачей (2:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Команда ершиста, вот только стабильности ей недостает. Да и с победами складывается не очень: всего 9 викторий в Суперлиге.

Матчи против «Трабзонспора» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фатих Карагюмрюк» лишь однажды при 3 коллизиях.

После неудачи в первом поединке хозяева наверняка будут рисковать. Да и оппонент проводит отнюдь не самый яркий отрезок.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: Трабзонцы борются за пьедестал. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

Отрыв от идущего четвертым «Башакшехира» измеряется 3 очками. Да и проиграла команда уже 13 раз в нынешнем чемпионате.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Трабзонспор» уступил «Самсунспору» (1:3).

В пяти последних матчах «Трабзонспор» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

А вот до последней коллизии трабзонцы переиграли «Газиантеп» (4:2). Да и победа в первом полуфинальном матче Кубка Турции пошла в зачет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Трабзонспор» выглядит неплохо. Однако стабильности черноморцам явно не хватает.

Команда весьма неплохо атакует. В 35 матчах чемпионата Турции игроки клуба отличились 61 точным выстрелом.

Последнее поражение от «Фатих Карагюмрюка» трабзонцы потерпели полтора года назад. Да и по игре команда смотрится мощнее оппонента.

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Трабзонспор» не собирается действовать строго по результату первого поединка.

Статистика для ставок

До последней неудачи трабзонцы выиграли 3 раза кряду

«Трабзонспор» выиграл в первом полуфинальном поединке (3:2)

«Трабзонспор» в двух последних очных встречах побеждал «Фатих Карагюмрюк»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 2.73.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

Прогноз: «Трабзонспор» явно сильнее оппонента, и наверняка будет активен в атаке.

Трабзонцы выиграли в первом поединке, да и в ответной встрече не будут отсиживаться в тылах.

Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.41