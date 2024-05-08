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    Повторная виктория трабзонцев?

    «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор»
    8 мая в 1/2 финала Кубка Турции по футболу сыграют «Фатих Карагюмрюк» и «Трабзонспор». Начало игры — в 20:30 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Мая 2024 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: Эта команда борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент она находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фатих Карагюмрюк» опережает зону вылета лишь на 2 пункта. Да и надежность тылов высокой не назовешь: 45 пропущенных мячей в 35 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Фатих Карагюмрюк» расписал мировую с «Кайсериспором» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фатих Карагюмрюк» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    При этом «Фатих Карагюмрюк» проиграл первом полуфинальном поединке. Выезд в Трабзон завершился неудачей (2:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Команда ершиста, вот только стабильности ей недостает. Да и с победами складывается не очень: всего 9 викторий в Суперлиге.

    Матчи против «Трабзонспора» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фатих Карагюмрюк» лишь однажды при 3 коллизиях.

    После неудачи в первом поединке хозяева наверняка будут рисковать. Да и оппонент проводит отнюдь не самый яркий отрезок.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: Трабзонцы борются за пьедестал. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    Отрыв от идущего четвертым «Башакшехира» измеряется 3 очками. Да и проиграла команда уже 13 раз в нынешнем чемпионате.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Трабзонспор» уступил «Самсунспору» (1:3).

    В пяти последних матчах «Трабзонспор» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

    А вот до последней коллизии трабзонцы переиграли «Газиантеп» (4:2). Да и победа в первом полуфинальном матче Кубка Турции пошла в зачет.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Трабзонспор» выглядит неплохо. Однако стабильности черноморцам явно не хватает.

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    Команда весьма неплохо атакует. В 35 матчах чемпионата Турции игроки клуба отличились 61 точным выстрелом.

    Последнее поражение от «Фатих Карагюмрюка» трабзонцы потерпели полтора года назад. Да и по игре команда смотрится мощнее оппонента.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Трабзонспор» не собирается действовать строго по результату первого поединка.

    Статистика для ставок

    • До последней неудачи трабзонцы выиграли 3 раза кряду

    • «Трабзонспор» выиграл в первом полуфинальном поединке (3:2)

    • «Трабзонспор» в двух последних очных встречах побеждал «Фатих Карагюмрюк»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 2.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.12.

    Прогноз: «Трабзонспор» явно сильнее оппонента, и наверняка будет активен в атаке.

    Трабзонцы выиграли в первом поединке, да и в ответной встрече не будут отсиживаться в тылах.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.41

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    Ставка и прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Трабзонспор» с коэффициентом 2.37. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. Повторная виктория трабзонцев?
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