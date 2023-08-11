У Эдена Азара есть несколько вариантов продолжения карьеры

У бельгийского полузащитникапоявилось несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает AS.

По информации источника, интерес к Азару проявляют клубы МЛС, чемпионатов Бразилии и Саудовской Аравии.

В Северной Америке наибольшую заинтересованность в нем обозначил «Ванкувер», в чемпионате Бразилии главным претендентом на Эдена считается лидер сезона «Ботафого», а в Саудовской Аравии на него претендуют сразу несколько команд.

Напомним, что с 30 июня Азар находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.