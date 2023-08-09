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    Бенфика — Порту: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.08.2023 в 22:45 начнется матч в Суперкубке Португалии по футболу Бенфика — Порту

    Футбол Португалия Бенфика Порту
    Бенфика и Порту начнут матч в 22:45 в Суперкубке Португалии по футболу, 09.08.2023.

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    Последний матч между собой: Бенфика — Порту 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бенфика» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.23.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Порту»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бенфика — Порту.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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