начнут матч в 22:45 в Суперкубке Португалии по футболу, 09.08.2023.

Последний матч между собой: Бенфика — Порту 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бенфика» — «Порту». Коэффициент ставки — 2.23 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Порту»).

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