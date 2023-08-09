«Бенфика» встретится с «Порту» в матче за Суперкубок Португалии. Поединок пройдет 9 августа и начнется в 22:45 по мск. «Бенфика» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Команда может начать сезон сразу с трофея. «Бенфика» будет фаворитом в матче с «Порту». Боссы португальцев провели несколько интересных трансферов и готова покорят новые вершины.

«Бенфика» плодотворно провела предсезонку, сыграв 6 матчей. Сначала португальцы рвали всех подряд, но затем видимо выдохлись. Команда выиграла 4 встречи подряд, забив за этот период 11 голов при двух пропущенных.

Коэффициенты матча Бенфика — Порту 1X2Новым игрокам 2.303.403.20Бонус$9500

Все прогнозы на футбол

В одном из матчей «Бенфика» разгромила Команду Криштиану Роналду «Аль-Наср» (4:1). В том матче дубль оформил форвард Гонсалу Рамуш, а также забитым мячом отличился новичок португальцев Анхель Ди Мария.

Уже потом команда уступила «Бернли» (0:2) и «Фейеноорду» (1:2), но сейчас «Бенфика» готовится к Суперкубку страны. Хозяева, безусловно, будут считаться фаворитами в этом матче, но скажутся ли игровые проблемы прошлых встреч?

«Порту»

В прошлом сезоне команда играла в интересный футбол, но получилось занять только 2-е место с чемпионате страны. Не хватило одного очка, чтобы перегнать «Бенфику».

Уже в этом сезоне «Порту» попытается отомстить сопернику и сможет это сделать 9 августа в матче за Суперкубок Португалии. Команда играла против непростых соперников в спаррингах и вполне может навязать борьбу действующему чемпиону.

«Порту» провел 4 контрольных матча, в которых проиграл только «Вулверхэмптону» (0:1), дважды победил и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

В апреле этого года «Порту» одержал победу над «Бенфикой» (2:1) в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Команда перевернула игру по ходу матча, позволив нанести «Бенфике» только один удар в створ ворот.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают поставить за 2.23.

На викторию «Порту» дают 3.30, ничья оценена в 3.45.

Команды подойдут к этому матчу в полной боевой готовности. Можно предположить, что «Бенфика» все-таки сможет задавить соперника.

Ставка и прогноз — победа «Бенфики» за 2.23. Также мы поставим на тотал 2.5 больше за 2.02.