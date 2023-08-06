Личка: Рад, что моя команда показала, что у них есть характер

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

«Сейчас у меня приятные эмоции. Мы забили три гола, победили. Но надо сказать, что это не был наш лучший матч. Мы много терпели, бегали, старались. Но с точки зрения характера это был лучший матч. Игроки работали, держали преимущество до конца. В таких матчах мы вышли из зоны комфорта.

Мы уже теряли победу на последних минутах. Но в конце Ласкальт нашёл силы пройти вперёд и Грулёв дал нам победу. Я рад, что моя команда показала, что у них есть характер», — цитирует Личку «Чемпионат».