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    Личка: Рад, что моя команда показала, что у них есть характер

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в матче 3-го тура РПЛ (3:2).

    Игроки «Динамо»
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    «Сейчас у меня приятные эмоции. Мы забили три гола, победили. Но надо сказать, что это не был наш лучший матч. Мы много терпели, бегали, старались. Но с точки зрения характера это был лучший матч. Игроки работали, держали преимущество до конца. В таких матчах мы вышли из зоны комфорта.

    Мы уже теряли победу на последних минутах. Но в конце Ласкальт нашёл силы пройти вперёд и Грулёв дал нам победу. Я рад, что моя команда показала, что у них есть характер», — цитирует Личку «Чемпионат».

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