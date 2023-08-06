Гюндоган — игрок года в Германии по версии Kicker

Опрос проводился среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов. Полузащитник набрал 198 голосов из 612. Напомним, что летом он перебрался в «Барселону».
Список игроков
- 1. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — 198 голосов;
- 2. Никлас Фюллькруг («Вердер») — 88;
- 3. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») — 69;
- 4. Джамал Мусиала («Бавария») — 59;
- 5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — 58;
- 6. Кристофер Нкунку («Лейпциг») — 20;
- 7. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) — 16;
- 8. Томас Мюллер («Бавария») — 13;
- 9. Винченцо Грифо («Фрайбург») — 8;
- 10. Йонас Хектор («Кельн») — 6;
- 11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») — 5;
- 12-17. Маттейс де Лигт («Бавария») — 4;
- 12-17. Рани Хедира («Унион») — 4;
- 12-17. Фабиан Клос («Арминия») — 4;
- 12-17. Тони Кроос («Реал Мадрид») — 4;
- 12-17. Кевин Трапп («Айнтрахт») — 4;
- 12-17. Рон-Роберт Цилер («Ганновер») — 4;
- 18-20. Маттиас Гинтер («Фрайбург») — 3;
- 18-20. Йозуа Киммих («Бавария») — 3;
- 18-20. Тим Кляйндинст («Хайденхайм») — 3.