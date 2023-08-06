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    Гюндоган — игрок года в Германии по версии Kicker

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    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил звание лучшего немецкого игрока года по версии журнала Kicker.

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    Опрос проводился среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов. Полузащитник набрал 198 голосов из 612. Напомним, что летом он перебрался в «Барселону».

    Список игроков
    • 1. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — 198 голосов;
    • 2. Никлас Фюллькруг («Вердер») — 88;
    • 3. Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») — 69;
    • 4. Джамал Мусиала («Бавария») — 59;
    • 5. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) — 58;
    • 6. Кристофер Нкунку («Лейпциг») — 20;
    • 7. Себастьян Аллер («Боруссия» Дортмунд) — 16;
    • 8. Томас Мюллер («Бавария») — 13;
    • 9. Винченцо Грифо («Фрайбург») — 8;
    • 10. Йонас Хектор («Кельн») — 6;
    • 11. Марк-Андре тер Стеген («Барселона») — 5;
    • 12-17. Маттейс де Лигт («Бавария») — 4;
    • 12-17. Рани Хедира («Унион») — 4;
    • 12-17. Фабиан Клос («Арминия») — 4;
    • 12-17. Тони Кроос («Реал Мадрид») — 4;
    • 12-17. Кевин Трапп («Айнтрахт») — 4;
    • 12-17. Рон-Роберт Цилер («Ганновер») — 4;
    • 18-20. Маттиас Гинтер («Фрайбург») — 3;
    • 18-20. Йозуа Киммих («Бавария») — 3;
    • 18-20. Тим Кляйндинст («Хайденхайм») — 3.
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