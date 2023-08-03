«Аустрия» из Вены прошла в следующий раунд квалификации ЛК, обыграв «Борац»

Обзор ответных матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

В одном из матчей «Аустрия» из Вены обыграла «Борац» (2:1). В составе австрийской команды отличились Андреас Грубер на 52-й минуте и Мануэль Польстер на 65-й минуте. У «Бораца» единственный гол забил Джос Кортес на 49-й минуте.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Аустрия» встретится с победителем пары «Ордабасы» — «Легия».

В параллельном матче румынская «Стяуа» одолела болгарский «ЦСКА 1948» (3:2). В составе хозяева дублем отметился Дамьян Джокович на 27-й и 82-й минутах встречи и один гол забил Октавиан Попеску на 90+1-й минуте.

Два гола в составе «ЦСКА-1948» забили Педриньо на 49-й минуте и Реян Даскалов на 68-й минуте.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Стяуа» встретится с «Норшелланном».

Еще в одном матче «Балкани» не оставил шансов «Ларну», обыграв со счетом 4:1. В составе команды из Косово дублем отметился Назми Грипши, забив свои голы на 27-й и 36-й минутах.

Остальные два гола на свой счет записали Альбион Рахмани на 46-й минуте и Альмир Круэзу на 66-й минуте.

Единственный гол «Ларна» забил Ли Бонис на 60-й минуте встречи, уверенно реализовав пенальти.

В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Балкани» встретится с «Линкольном».

Во встрече между «Хаммарбю» и «Твенте» команды довели дело до дополнительного времени, где нидерландская команда смогла сравнять счет (1:1) и вышла в следующий раунд.

Единственный гол в составе хозяев забил Джозеф Эраби на 38-й минуте, а игрок «Твенте» Юнес Таха Эль Идрисси отличился на 115-й минуте встречи и вывел свою команду в следующий раунд квалификации Лиги конференций, где «Твенте» встретится с «Ригой».