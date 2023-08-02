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    Загребское «Динамо» уверенно переиграло «Астану» в квалификации Лиги чемпионов

    «Астана» — «Динамо» Загреб: счет матча 0:2, обзор голов

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    В ответном матче квалификации Лиги чемпионов загребское «Динамо» на выезде переиграло «Астану» с результатом 2:0.

    «Динамо» Загреб
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    «Динамо» Загреб

    Точными ударами отметились Махир Эмрели и Антонио Марин.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Астана — Динамо З 0:2
    Голы: 0:1 Махир Эмрели (24'), 0:2 Антонио Марин (89') Астана: Josip Condric, Камо Оганесян, Александр Марочкин, Жарко Томашевич, Aleksa Amanovic (Тимур Досмагамбетов, 41'), Ян Вороговский, Макс Эбон, Стипе Лончар, Марин Томасов (Душан Йованчич, 46'), Абат Аимбетов (Эльхан Астанов, 70'), Владислав Прокопенко (Dembo Darboe, 46') Динамо З: Бруно Петкович (Антонио Марин, 68'), Махир Эмрели (Ральф Ферман, 78'), Богдан Михайличенко, Дарио Шпикич, Йосип Мишич (Luka Lukanic, 79'), Petar Sucic, Роберт Любичич (Мартин Батурина, 78'), Йосип Шутало (Maxime Bernauer, 68'), Стефан Ристовски, Садех Мохаррами, Доминик Ливакович Предупреждения: Марин Томасов (45 + 2'), Дарио Шпикич (90 + 2'), Душан Йованчич (90 + 5')

    Первый матч закончился победой загребцев со счетом 4:0, поэтому они пробились в следующий раунд отбора, где сыграют против греческого АЕКа.

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