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    Состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии

    Футбол Жеребьевка АФК ФИФА ЧМ-2026
    Азиатская футбольная конфедерация (AFC) провела в Куала-Лумпуре (Малайзия) жеребьевку первых двух этапов отборочного турнира чемпионата мира-2026 для своего континента, сообщает официальный сайт ФИФА.

    Состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии
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    Состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии

    В стартовом раунде встретятся сборные с самым низким рейтингом, они поспорят за места в групповом турнире 2-го раунда.

    1-й раунд

    Афганистан — Монголия
    Мальдивы — Бангладеш
    Сингапур — Гуам
    Йемен — Шри-Ланка
    Мьянма — Макао
    Камбоджа — Пакистан
    Тайвань — Тимор-Лешти
    Индонезия — Бруней
    Гонконг — Бутан
    Непал — Лаос

    Первые матчи состоятся 12 октября, ответные — 17 октября.

    2-й раунд

    Группа А: Катар, Индия, Кувейт, Афганистан/Монголия.

    Группа В: Япония, Сирия, КНДР, Мьянма/Макао.

    Группа С: Южная Корея, Китай, Таиланд, Сингапур/Гуам.

    Группа D: Оман, Кыргызстан, Малайзия, Тайвань/Тимор-Лешти.

    Группа Е: Иран, Узбекистан, Туркменистан, Гонконг/Бутан.

    Группа F: Ирак, Вьетнам, Филиппины, Индонезия/Бруней.

    Группа G: Саудовская Аравия, Иордания, Таджикистан, Камбоджа/Пакистан.

    Группа Н: ОАЭ, Бахрейн, Йемен/Шри-Ланка, Непал/Лаос.

    Группа I: Австралия, Палестина, Ливан, Мальдивы/Бангдалеш.

    Матчи группового этапа пройдут с 16 ноября 2023 по 11 июня 2024 года.

    По две лучшие команды выйдут в 3-й раунд, в котором будут три группы по шесть команд.

    Там по две лучшие сборные из каждого секстета попадут напрямую на чемпионат мира. По две, занявшие третьи и четвертые места, — отправятся в 4-й раунд.

    В 4-м раунде будет 2 группы по 3 команды. Их победители квалифицируются на ЧМ-2026. Финишировавшие вторыми отправятся в 5-й раунде, где сыграют в двухраундовой дуэли. Ее победители получит билет в межконтинентальный плей-офф.

    Добавим, что первые два раунда отбора на ЧМ совмещены с отбором на Кубок Азии — 2027, который пройдет в Саудовской Аравии.

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