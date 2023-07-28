Состоялась жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Азии

В стартовом раунде встретятся сборные с самым низким рейтингом, они поспорят за места в групповом турнире 2-го раунда.
1-й раунд
Афганистан — Монголия
Мальдивы — Бангладеш
Сингапур — Гуам
Йемен — Шри-Ланка
Мьянма — Макао
Камбоджа — Пакистан
Тайвань — Тимор-Лешти
Индонезия — Бруней
Гонконг — Бутан
Непал — Лаос
Первые матчи состоятся 12 октября, ответные — 17 октября.
2-й раунд
Группа А: Катар, Индия, Кувейт, Афганистан/Монголия.
Группа В: Япония, Сирия, КНДР, Мьянма/Макао.
Группа С: Южная Корея, Китай, Таиланд, Сингапур/Гуам.
Группа D: Оман, Кыргызстан, Малайзия, Тайвань/Тимор-Лешти.
Группа Е: Иран, Узбекистан, Туркменистан, Гонконг/Бутан.
Группа F: Ирак, Вьетнам, Филиппины, Индонезия/Бруней.
Группа G: Саудовская Аравия, Иордания, Таджикистан, Камбоджа/Пакистан.
Группа Н: ОАЭ, Бахрейн, Йемен/Шри-Ланка, Непал/Лаос.
Группа I: Австралия, Палестина, Ливан, Мальдивы/Бангдалеш.
Матчи группового этапа пройдут с 16 ноября 2023 по 11 июня 2024 года.
По две лучшие команды выйдут в 3-й раунд, в котором будут три группы по шесть команд.
Там по две лучшие сборные из каждого секстета попадут напрямую на чемпионат мира. По две, занявшие третьи и четвертые места, — отправятся в 4-й раунд.
В 4-м раунде будет 2 группы по 3 команды. Их победители квалифицируются на ЧМ-2026. Финишировавшие вторыми отправятся в 5-й раунде, где сыграют в двухраундовой дуэли. Ее победители получит билет в межконтинентальный плей-офф.
Добавим, что первые два раунда отбора на ЧМ совмещены с отбором на Кубок Азии — 2027, который пройдет в Саудовской Аравии.