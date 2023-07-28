Изидор: Дзюба — гребаная легенда. Нас нельзя сравнивать

Нападающий «Локомотива»поделился мнением о лидере «железнодорожников»

«В чем я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос.

Я забиваю в каждом матче? Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит "Локомотиву" Дзюба в каждой игре. Этот парень — гребаная легенда, нельзя нас сравнивать.

Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!

Он лучше Анри? Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл с Бен Йедерром и Фалькао — они в полном порядке.

Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл», — приводит слова Изидора Sport24.