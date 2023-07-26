Агент Сулейманова: У нас с «Краснодаром» взаимная позиция — уход из клуба

Полузащитник «Краснодара»покинет команду этим летом. Об этом сообщил Алан Агузаров, агент футболиста.

«Наверно, это та ситуация, когда точка невозврата пройдена. Оставаться в клубе — значит, обременять и себя, и клуб на не самый благоприятный исход.

У нас с "Краснодаром" абсолютно взаимная позиция, которая определенно имеет только один путь развития — это уход из клуба», — приводит слова агента Sport24.

В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский «Хапоэль». Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 2,50 миллиона евро.