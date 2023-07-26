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    Агент Сулейманова: У нас с «Краснодаром» взаимная позиция — уход из клуба

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    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов покинет команду этим летом. Об этом сообщил Алан Агузаров, агент футболиста.

    Магомед-Шапи Сулейманов
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    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Наверно, это та ситуация, когда точка невозврата пройдена. Оставаться в клубе — значит, обременять и себя, и клуб на не самый благоприятный исход.

    У нас с "Краснодаром" абсолютно взаимная позиция, которая определенно имеет только один путь развития — это уход из клуба», — приводит слова агента Sport24.

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    • В прошлом сезоне Сулейманов выступал на правах аренды за израильский «Хапоэль». Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 2,50 миллиона евро.

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