Черчесов: Разговоров о работе пока не было

Бывший главный тренерподелился своими планами после ухода из венгерского клуба.

«Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в "Ференцвароше", чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели.

Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.

Хочу пожелать "Ференцварошу" и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов покинул «Ференцварош» 19 июля после вылета из Лиги чемпионов, он возглавлял клуб с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего российского специалиста клуб из Будапешта становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и обладателем Кубка страны (2021/22).

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Байеру» (0:2, 0:2).