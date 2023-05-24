ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберто ФирминоРоберто Фирмино: настоящая легенда «Ливерпуля»
  • 09:44
    • Гвардиола: Не волнуйтесь, я останусь в «Ман Сити» на следующий сезон
  • 09:37
    • «Тоттенхэм» подпишет грузинского вратаря «Валенсии»
  • 09:15
    • Джикия: Соболев понял свою ошибку. Ему тяжело, помогите и поддержите
  • 09:10
    • «Ювентус» уволит Аллегри
  • 00:53
    • «Вальядолид» одержал победу над «Барселоной» в испанской Примере
    Все новости спорта

    «Ювентус» уволит Аллегри

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Ювентус Серия A Футбол Италии
    Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» по окончании сезона.

    Массимилиано Аллегри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Массимилиано Аллегри

    По информации GOAL, руководство «Старой синьоры» решило уволить 55-летнего специалиста.

    В клубе недовольны игрой и результатами команды в текущем сезоне. На прошлой неделе «Ювентус» проиграл «Севилье» в полуфинале Лиги Европы, а еще через несколько дней уступил «Эмполи» (1:4) в очередном матче чемпионата Италии.

  • Бенитес вместо Спаллетти и продажа звезд. Похоже, чемпионская команда «Наполи» вот-вот развалится
  • В Неаполе намечается не совсем ожидаемая и логичная революция
  • Вчера

    • Напомним, в начале недели с «Ювентуса» сняли десять очков за нарушение финансовых правил Серии А.

    «Ювентус» занимает седьмое место в чемпионате Италии после 36 туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Интер» Кубок Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Реал» уверенно обыграет удобного для себя соперника
  • «Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • Оставит ли «Манчестер Сити» шансы «Брайтону» на 5-е место?
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Козенца — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уругвай (до 20 лет) — Англия (до 20 лет)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры