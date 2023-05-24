«Ювентус» уволит Аллегри

покинет пост главного тренерапо окончании сезона.

По информации GOAL, руководство «Старой синьоры» решило уволить 55-летнего специалиста.

В клубе недовольны игрой и результатами команды в текущем сезоне. На прошлой неделе «Ювентус» проиграл «Севилье» в полуфинале Лиги Европы, а еще через несколько дней уступил «Эмполи» (1:4) в очередном матче чемпионата Италии.

Напомним, в начале недели с «Ювентуса» сняли десять очков за нарушение финансовых правил Серии А.

«Ювентус» занимает седьмое место в чемпионате Италии после 36 туров.