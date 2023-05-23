«Наполи» определился со сменщиком Спаллетти

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис выбрал Гасперини тренером, который будет работать с командой в случае ухода Лучано Спаллетти. Отмечается, что Гасперини заключит двухлетний контракт с окладом четыре миллиона евро за сезон.
Ожидается, что Спаллетти покинет команду летом из-за разногласий с Де Лаурентисом. Контракт Лучано с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В этом сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти выиграл чемпионат Италии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.