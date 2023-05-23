«Наполи» определился со сменщиком Спаллетти

Новым главным тренером «Наполи» может стать наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Tutto Napoli.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис выбрал Гасперини тренером, который будет работать с командой в случае ухода Лучано Спаллетти. Отмечается, что Гасперини заключит двухлетний контракт с окладом четыре миллиона евро за сезон.

Ожидается, что Спаллетти покинет команду летом из-за разногласий с Де Лаурентисом. Контракт Лучано с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти выиграл чемпионат Италии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.