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    «Наполи» определился со сменщиком Спаллетти

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    Новым главным тренером «Наполи» может стать наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, сообщает Tutto Napoli.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис выбрал Гасперини тренером, который будет работать с командой в случае ухода Лучано Спаллетти. Отмечается, что Гасперини заключит двухлетний контракт с окладом четыре миллиона евро за сезон.

    Ожидается, что Спаллетти покинет команду летом из-за разногласий с Де Лаурентисом. Контракт Лучано с клубом рассчитан до лета 2024 года.

  • Спаллетти решил покинуть «Наполи»
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    • В этом сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти выиграл чемпионат Италии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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