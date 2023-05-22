«Пари НН» — «Сочи»: счет матча 4:0, обзор голов

Вратарь «Сочи» Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Пари НН — Сочи 4:0
Голы: 1:0 Виктор Александров (51'), 2:0 Rybchinskiy D. (62'), 3:0 Вячеслав Кротов (87'), 4:0 Никита Каккоев (90+4') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Zhigulev I., Николай Калинский, Мамаду Майга, Rybchinskiy D., Тимур Сулейманов, Эдгар Севикян Сочи: Денис Адамов, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе, Артур Юсупов Предупреждения: Ванья Дркушич (47'), Эдгар Севикян (59'), Тимофей Шипунов (60'), Ванья Дркушич (70'), Ярослав Михайлов (90')
«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).