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    «Пари НН» разгромил «Сочи»

    «Пари НН» — «Сочи»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура чемпионата России «Пари НН» обыграл «Сочи» со счетом 4:0.

    Вратарь «Сочи»
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    Авторами голов стали Виктор Александров, Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Сочи 4:0
    Голы: 1:0 Виктор Александров (51'), 2:0 Rybchinskiy D. (62'), 3:0 Вячеслав Кротов (87'), 4:0 Никита Каккоев (90+4') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Zhigulev I., Николай Калинский, Мамаду Майга, Rybchinskiy D., Тимур Сулейманов, Эдгар Севикян Сочи: Денис Адамов, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Кирилл Кравцов, Артём Макарчук, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе, Артур Юсупов Предупреждения: Ванья Дркушич (47'), Эдгар Севикян (59'), Тимофей Шипунов (60'), Ванья Дркушич (70'), Ярослав Михайлов (90')

    «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).

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