1-й таймАугсбург — Боруссия ДортмундОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. Онлайн
  • 18:38
    • «Спартак» вырвал победу у ЦСКА
  • 18:16
    • «Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Осер — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.05.2023 в 21:45 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Осер — ПСЖ

    Футбол Лига 1 Осер ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Осер и ПСЖ начнут матч в 21:45 в чемпионате Франции по футболу, 21.05.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: ПСЖ — Осер 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осер» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.04.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Осер — ПСЖ.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев разнесет Руне и впервые выиграет грунтовый «Мастерс»?
  • Руне — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Манчестер Сити» отпразднует чемпионство
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Дортмундцы не заметят «Аугсбург»
  • «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Осер — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Удинезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры