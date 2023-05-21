начнут матч в 21:45 в чемпионате Франции по футболу, 21.05.2023.

Последний матч между собой: ПСЖ — Осер 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осер» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:6 (победит «ПСЖ»).

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