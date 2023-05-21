«Осер»
Эта команда нынешний сезон проводит в отчаянной борьбе за сохранение прописки в элите. Сейчас «Осер» находится как раз над пропастью — 16 место.
Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах Лиги 1 в сетке ворот «Осера» побывало уже 57 мячей.
Коэффициенты матча Осер — ПСЖ
В минувшем туре чемпионата «Осер» не смог разжиться очками. На выезде команда минимально уступила «Бресту».
Последняя победа случилась больше месяца назад. Так что «Осеру» позарез необходимо включать все силы и мотивацию на оставшиеся туры.
«Осер» явно постарается дать бой чемпиону. Вот только силы соперников априори неравны, да и поражение в первом круге получилось очень болезненным (5:0).
ПСЖ
ПСЖ уверенно лидирует и вряд ли сдаст чемпионские полномочия. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков за три тура до финиша.
Главной ценностью команды является звездная атака. В 35 матчах парижане настреляли 84 мяча, 26 из которых в активе Килиана Мбаппе.
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На родной арене был разгромлен один из аутсайдеров «Аяччо» (5:0).
Несмотря на кадровые проблемы, ПСЖ явно сильнее всех оппонентов по Лиге 1. Наличие в составе того же Мбаппе и Лионеля Месси говорит о многом.
Нет сомнений, что в этой встрече гости будут максимально активны в атаке. Парижане мотивированы как можно быстрее оформить чемпионство.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.36.
На викторию «Осера» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.25.
Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.45.