«Осер» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 мая, начало — в 21:45 мск. «Осер» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

Эта команда нынешний сезон проводит в отчаянной борьбе за сохранение прописки в элите. Сейчас «Осер» находится как раз над пропастью — 16 место.

Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах Лиги 1 в сетке ворот «Осера» побывало уже 57 мячей.

Коэффициенты матча Осер — ПСЖ 1X2Новым игрокам 7.805.301.35Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата «Осер» не смог разжиться очками. На выезде команда минимально уступила «Бресту».

Все прогнозы на Лигу 1

Последняя победа случилась больше месяца назад. Так что «Осеру» позарез необходимо включать все силы и мотивацию на оставшиеся туры.

«Осер» явно постарается дать бой чемпиону. Вот только силы соперников априори неравны, да и поражение в первом круге получилось очень болезненным (5:0).

ПСЖ

ПСЖ уверенно лидирует и вряд ли сдаст чемпионские полномочия. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков за три тура до финиша.

Главной ценностью команды является звездная атака. В 35 матчах парижане настреляли 84 мяча, 26 из которых в активе Килиана Мбаппе.

В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На родной арене был разгромлен один из аутсайдеров «Аяччо» (5:0).

Несмотря на кадровые проблемы, ПСЖ явно сильнее всех оппонентов по Лиге 1. Наличие в составе того же Мбаппе и Лионеля Месси говорит о многом.

Нет сомнений, что в этой встрече гости будут максимально активны в атаке. Парижане мотивированы как можно быстрее оформить чемпионство.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.36.

На викторию «Осера» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.25.

Парижане сильнее по всем параметрам , и уж точно будут максимальным образом активны у ворот соперника.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.45.