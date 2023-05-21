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    Уверенная виктория ПСЖ?

    «Осер» — ПСЖ. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Осер» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 мая, начало — в 21:45 мск. «Осер» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Мая 2023 года
    Осер
  • Осер
    •  Осер 21:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Осер»

    Эта команда нынешний сезон проводит в отчаянной борьбе за сохранение прописки в элите. Сейчас «Осер» находится как раз над пропастью — 16 место.

    Главным бичом команды является оборона. В 35 матчах Лиги 1 в сетке ворот «Осера» побывало уже 57 мячей.

    Коэффициенты матча Осер — ПСЖ

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  • 7.805.301.35Бонус$9500
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    В минувшем туре чемпионата «Осер» не смог разжиться очками. На выезде команда минимально уступила «Бресту».

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    Последняя победа случилась больше месяца назад. Так что «Осеру» позарез необходимо включать все силы и мотивацию на оставшиеся туры.

    «Осер» явно постарается дать бой чемпиону. Вот только силы соперников априори неравны, да и поражение в первом круге получилось очень болезненным (5:0).

    ПСЖ

    ПСЖ уверенно лидирует и вряд ли сдаст чемпионские полномочия. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков за три тура до финиша.

    Главной ценностью команды является звездная атака. В 35 матчах парижане настреляли 84 мяча, 26 из которых в активе Килиана Мбаппе.

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    • В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. На родной арене был разгромлен один из аутсайдеров «Аяччо» (5:0).

    Несмотря на кадровые проблемы, ПСЖ явно сильнее всех оппонентов по Лиге 1. Наличие в составе того же Мбаппе и Лионеля Месси говорит о многом.

    Нет сомнений, что в этой встрече гости будут максимально активны в атаке. Парижане мотивированы как можно быстрее оформить чемпионство.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.36.

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    На викторию «Осера» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.25.

    Парижане сильнее по всем параметрам, и уж точно будут максимальным образом активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 3.45.

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    «Осер» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория ПСЖ?
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