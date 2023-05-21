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    Карпин: Разочарование, прежде всего, от первых минут, а не от всей игры

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал крупное поражение в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Сильное разочарование, прежде всего, от первых минут, а не от всей игры. Потом уже понятно, что после 10-й минуты счет 0:2, все нарушается, хочется отыграться. Уже больше эмоций, чем разума.

    Замена Мелехина? И игровые действия полностью не удовлетворяли, и желтая карточка. Центральный защитник в любой момент может получить вторую карточку, поэтому решили не рисковать.

    Что касается остальных замен, то они должны были привнести свежесть. Атакующие игроки много работали. Свежести во втором тайме не хватало. Отсутствие Осипенко и Комличенко? Не считал бы это ключевым фактором в этом поражении», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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