Каррагер: У «Арсенала» случился сильный спад во второй половине сезона

Экс-защитникрассказал об игрев нынешнем сезоне АПЛ. «Канониры» потеряли все шансы на победу чемпионство в сезоне 2022/2023.

«Когда вы смотрите на стартовый состав "Арсенала", он не так уж далёк от уровня "Манчестер Сити", они играют в похожем стиле. Но Сака сыграл в каждой игре, и он сыграл в каждой игре в прошлом сезоне. Некоторые из ваших лучших игроков не могут выходить на поле всё время.

Кевин Де Брейне не играет в каждом матче за "Манчестер Сити", и для меня он, вероятно, был лучшим игроком в Премьер-лиге за последние четыре или пять лет.

Но самое большое разочарование "Арсенала" в том, что во второй половине сезона произошёл сильный спад. Мы не можем это отрицать. У "Арсенала" было 50 очков в середине сезона. Знаете, в любом сезоне вам нужно набрать более 90 очков, чтобы выиграть титул прямо сейчас, соперничая с "Сити".

"Арсенал" может закончить сезон с 84 очками, поэтому, хотя мы и говорим, что им не повезло, они сделали всё, что могли. "Ливерпуль" набирал более 90 очков, но не выиграл чемпионат. Ты должен набрать 90 с лишним очков.

Лондонцы шли к этому, но во второй половине сезона произошел массовый спад, и одна из главных причин в том, что у них не было глубины состава. Им нужно привлечь больше качественных игроков.

Но если посмотреть назад и подумать: как часто "Арсенал" будет опережать конкурентов на восемь очков за 10 игр до конца? Это была потрясающая позиция, и они её упустили, мы не можем это отрицать», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, что в 37-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форесту» (0:1) и лишился математических шансов на чемпионство. «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии в 9-й раз подряд в истории клуба.