«Ювентусу» предъявлены новые обвинения в связи с финансовыми нарушениями

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) предъявилановые обвинения в связи с возможными финансовыми обвинениями.

По данным прокуратуры, во время пандемии коронавируса в сезоне‑2019/2020 «Ювентус» организовал незаконные «зарплатные маневры» с клубным фондом .

Судебное заседание по этому делу назначено на июнь.

В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала. В апреле туринскому клубу вернули очки, но федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) начал повторное рассмотрение дела.

Сообщалось, что с «Ювентуса» могут снять девять очков.

УЕФА ведет параллельное расследование дела о финансовых махинациях «Ювентуса». В союзе ожидают, что FIGC примет решение до конца июня. Если этого не произойдет, вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

Ранее появилась информация о том, что УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков.