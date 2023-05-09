С «Ювентуса» могут снять девять очков вместо 15

могут лишить девяти очков за финансовые махинации, сообщает Football Italia.

В январе с «Ювентуса» сняли 15 очков в Серии А из-за дела о фиктивном приросте капитала.

В апреле туринскому клубу вернули очки, но в ближайшее время федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) должен провести повторное рассмотрение дела.

По данным источника, с «Ювентуса» снимут девять очков, а не 15.

«Ювентус» намерен обжаловать и это решение, если оно будет принято. При этом разбирательства могут затянуться настолько, что наказание будет применено уже к следующему сезону.

УЕФА ведет параллельное расследование дела о финансовых махинациях «Ювентуса». В союзе ожидают, что FIGC примет решение до конца июня. Если этого не произойдет, вопрос о выступлении «Ювентуса» в международных турнирах рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков.