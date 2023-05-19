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    Мендилибар: Люди не ожидали, что «Севилья» сделает что-то подобное

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    Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Ювентуса» (2:1 ОТ).

    Хосе Луис Мендилибар
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    Хосе Луис Мендилибар

    «Наша цель состояла в том, чтобы сделать все возможное в этом турнире, и все идет хорошо: мы выбили две великие команды, такие как "Манчестер Юнайтед" и "Ювенутс", и мы предстанем в Будапеште против еще одной великой команды и тренера.

    Люди не ожидали, что мы сделаем что-то подобное, но мы добились этого. Мы провели очень хорошие игры, особенно дома, и заслуженно вышли в финал», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

    Первый матч в Турине завершился со счетом 1:1. Таким образом, «Севилья» вышла в финал турнира, где сыграет с итальянской «Ромой». Финальный матч пройдет 31 мая в Будапеште.

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