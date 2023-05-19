Фогель о поражении «Базеля»: Мы испытали горечь, но это футбол

Исполняющий обязанности главного тренераоценил игру команды в полуфинальном матче Лиги конференций с(1:3).

«Я невероятно горжусь своей командой. Мы наслаждались фантастическими днями. Сегодня мы испытали горечь, но это футбол.

Я поблагодарил команду и рассказал им, каким замечательным был для меня этот сезон. Мы не заслуживаем такого завершения, но жизнь — это не программа музыкальных заказов», — приводит слова Фогеля официальный сайт УЕФА.

По сумме двух встреч «Фиорентина» прошла в финал Лиги конференций, где встретится с «Вест Хэмом». Матч состоится 7 июня в Праге.