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    Фогель о поражении «Базеля»: Мы испытали горечь, но это футбол

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Базеля» Хайко Фогель оценил игру команды в полуфинальном матче Лиги конференций с «Фиорентиной» (1:3).

    Хайко Фогель
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    Хайко Фогель

    «Я невероятно горжусь своей командой. Мы наслаждались фантастическими днями. Сегодня мы испытали горечь, но это футбол.

    Я поблагодарил команду и рассказал им, каким замечательным был для меня этот сезон. Мы не заслуживаем такого завершения, но жизнь — это не программа музыкальных заказов», — приводит слова Фогеля официальный сайт УЕФА.

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