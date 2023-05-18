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    «Базель» — «Фиорентина»: счет матча 3:1 ДВ, обзор голов

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    «Фиорентина» со счетом 3:1 победила «Базель» в полуфинале Лиги конференций.

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    В основное время «фиалки» выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Николаса Гонсалеса. Зеки Амдуни отметился одним голом у хозяев.

    В компенсированное время победный гол забил Антонин Барака. Он отметился на 10-й минуте компенсированного времени второго овертайма.

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Базель — Фиорентина 1:3
    Голы: 0:1 Николас Гонсалес (35'), 1:1 Zeki Amdouni (55'), 1:2 Николас Гонсалес (72'), 1:3 Антонин Барак (120 + 9') Базель: Марвин Хиц, Михаэль Ланг, Касим Нуху, Анди Пельмар, Дан Ндой, Анди Диуф, Таулант Джака (Фабиан Фрай, 88'), Ваутер Бюргер (Дариан Малес, 106'), Риккардо Калафьори, Zeki Amdouni, Жан-Кевин Огустен (Анди Зачири, 81') Фиорентина: Йосип Брекало (Жонатан Иконе, 46'), Артур Кабрал (Лука Йович, 91'), Николас Гонсалес, Гаэтано Кастровилли (Роландо Мандрагора, 120'), Софьян Амрабат, Джакомо Бонавентура (Антонин Барак, 106'), Кристиано Бираги, Игор де Пауло (Лука Раньери, 56'), Никола Миленкович, Додо, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Игор де Пауло (21'), Лука Раньери (59'), Ваутер Бюргер (90'), Николас Гонсалес (90'), Жонатан Иконе (96'), Джакомо Бонавентура (104')
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