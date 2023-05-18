«Базель» — «Фиорентина»: счет матча 3:1 ДВ, обзор голов

со счетом 3:1 победилав полуфинале Лиги конференций.

В основное время «фиалки» выиграли со счетом 2:1 благодаря дублю Николаса Гонсалеса. Зеки Амдуни отметился одним голом у хозяев.

В компенсированное время победный гол забил Антонин Барака. Он отметился на 10-й минуте компенсированного времени второго овертайма.