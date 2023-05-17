Чалханоглу: Дерби всегда трудны, но «Интер» заслуженно вышел в финал

Полузащитник «Интера»поделился эмоциями после победы над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0) и выходе в финал турнира.

«Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома в Турции. Это и есть настоящая мечта.

Хочу поздравить "Милан". Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал», — цитирует Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.