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    «Интер» — «Милан»Легенда миланского дерби. Лаутаро Мартинес вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов
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    Чалханоглу: Дерби всегда трудны, но «Интер» заслуженно вышел в финал

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    Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился эмоциями после победы над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (1:0) и выходе в финал турнира.

    Хакан Чалханоглу
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    Хакан Чалханоглу

    «Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома в Турции. Это и есть настоящая мечта.

    Хочу поздравить "Милан". Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал», — цитирует Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

    Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

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