Сенников: Год или два Дзюба еще будет приносить пользу «Локомотиву»

Бывший футболиствысказался о возможном продлении контракта нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«На данный момент Артем Дзюба — один из ключевых футболистов "Локомотива". И ничего менять не нужно. А сам "Локомотив" — один из лидеров по набранным очкам весной. Рисунок игры, схема, игра самого Дзюбы — всё располагает к тому, чтобы продлить с ним контракт.

Я думаю, что Артем сам этого хочет. Он нашел себя в этой команде, в него верит тренер, есть взаимопонимание с партнерами. Год или два Дзюба еще будет приносить пользу Локомотиву», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. 34-летний форвард успел принять участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе московского клуба, забил в них восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.