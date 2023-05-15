ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСкучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью
  • 17:35
    • Рублев переиграл Давидович-Фокину и вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме
  • 17:29
    • Кудерметова обыграла Боузкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Риме
    Все новости спорта

    Сенников: Год или два Дзюба еще будет приносить пользу «Локомотиву»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном продлении контракта нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «На данный момент Артем Дзюба — один из ключевых футболистов "Локомотива". И ничего менять не нужно. А сам "Локомотив" — один из лидеров по набранным очкам весной. Рисунок игры, схема, игра самого Дзюбы — всё располагает к тому, чтобы продлить с ним контракт.

    Я думаю, что Артем сам этого хочет. Он нашел себя в этой команде, в него верит тренер, есть взаимопонимание с партнерами. Год или два Дзюба еще будет приносить пользу Локомотиву», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

    Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно. 34-летний форвард успел принять участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги в составе московского клуба, забил в них восемь мячей и отдал четыре голевых передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» уверенно обыграет «Лестер»
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Беспроигрышная серия Швеции коснется и матча с Финляндией
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Чехия откатает сильный матч против Латвии
  • Чехия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.59
  • Прогноз на матч Чехия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Наср Эр-Рияд
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Серундоло — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры