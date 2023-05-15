начнут матч в 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 15.05.2023.

Последний матч между собой: Ливерпуль — Лестер 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лестер»).

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