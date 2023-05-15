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    Лестер — Ливерпуль: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.05.2023 в 22:00 начнется матч в английской футбольной Премьер-лиге Лестер — Ливерпуль

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    Лестер и Ливерпуль начнут матч в 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 15.05.2023.

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    Последний матч между собой: Ливерпуль — Лестер 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Лестер»).

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