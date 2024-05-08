Россиянин Павел Котов сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Котов — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Павел в конце прошлого месяца выиграл два матча на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему остался рядом с топ-60.

В первом раунде россиянин на удивление уверенно выиграл у испанца Альберта Рамоса, после чего одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном.

Дальше было поражение от Янника Синнер, но надо сказать, что Котов очень достойно выглядел на фоне одного из лучших теннисистов сезона, особенно во втором сете — 2:6, 5:7.

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В Барселоне Котов не прошел ни раунда, сразу же уступив австрийцу Себастьяну Офнеру, зато в Марракеше он, как и в прошлом году, добрался до полуфинала.

Микельсен

Алексу тем временем сейчас тяжело, грунт явно не его тема, на что четко указывают недавние результаты.

Американец выиграл лишь один из шести предыдущих матчей.

Микельсен кое-как прошел первый круг на турнире в Мюнхене, обыграв 479-ю ракетку мира Макса Реберга.

На «тысячнике» в Мадриде 19-летний Микельсен уступил 17-летнему бразильцу Жоау Фонсеке, вскоре после чего проиграл итальянцу Лоренцо Сонего на старте «челленджера» в Кальяри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.42, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: рискнем предположить, что Павел обыграет соперника, которому действительно тяжело дается теннис на грунте. Американец явно ждет травяного сезона, там у него точно все будет в порядке, учитывая стиль игры.

Рекомендуемая ставка: победа Котова в двух сетах за 2.07.