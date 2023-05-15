В 35-м туре чемпионата Англии «Лестер» примет «Ливерпуль». Встреча запланирована на 15 мая и начнется в 22:00 мск. «Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Команда из одноименного города продолжает отчаянно бороться за выживание. В настоящий момент «лисы» занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе «Сити» лишь 30 очков.

«Белые» на один пункт отстают от «Лидса», на два балла — от «Эвертона» и на четыре очка — от «Ноттингема». Именно между этими командами и будет определено два неудачника, которые следующий сезон проведут в Чемпионшипе.

Коэффициенты матча Лестер — Ливерпуль 1X2Новым игрокам 5.004.701.55Бонус$9500

Для того, чтобы увеличить шансы на хороший исход подопечным Дина Смита нельзя проигрывать в этом поединке. За 35 матчей «Лестер» смог 49 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил целых 64 мяча.

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В последней игре «Лестер» уступил «Фулхэму» (3:5), а до этого сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2) и «Лидсом» (1:1). Лишь перед этим команда из Лестера смогла добыть победу в матче с «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы, в свою очередь, борются за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из одноименного города занимает пятое место в турнирной таблице В активе ливерпульцев на данный момент 62 очка.

«Красные» на четыре пункта отстают от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», которые занимают третье и четвертое места. Именно эти три команды и решат между собой, кто из них не выступит в следующем сезоне в самом престижном клубном турнире Европы.

Подопечные Юргена Клоппа больше не имеют права терять очки и должны надеяться на то, что соперники не будут выигрывать. В текущем сезоне мерсисайдцы забили 67 мячей, а пропустили — 42.

В настоящий момент у «Ливерпуля» серия из шести побед подряд. Повержены были «Брентфорд» (1:0), «Фулхэм» (1:0), «Тоттенхэм» (4:3), «Вест Хэм» (2:1) и «Ноттингем Форест» (6:1). До этого были ничьи с «Арсеналом» (2:2) и «Челси» (0:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,55.

Успех «Лестера» оценивается в 5,00, ничья — в 4,70.

Поставим на то, что «Ливерпуль» в этой игре сможет одержать уверенную победу.

Также сделаем ставку на то, что «Лестер» не сможет поразить ворота соперника.