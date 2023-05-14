Глушенков: Добавили во втором тайме в скорости и забили

Нападающийпосле матча 27‑го тура РПЛ сназвал справедливым ничейный результат в этой игре.

«Игра получилась напряженная, у "Крыльев" положение в таблице не очень. Они бежали вперед, они молодцы, но мы добавили во втором тайме в скорости и забили. Счет по игре, думаю.

Дзюба? Мы выполняем немного другие действия в атаке. С ним какие‑то вещи легче делать, например, навесы. А так — всё одинаково», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

«Локомотив» (36 очков) занимает девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (26) располагаются на 12‑й строчке.