Галактионов: Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(1:1).

«Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали, особенно в атаке в первом тайме. В завершении нужно было быть динамичнее. Но после изменений в перерыве мы добавили в скорости именно на завершающей стадии. Увы, совсем необязательный гол мы получили, поэтому было неудовлетворение результатом, отсюда эти замены», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» (36 очков) занимает девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (26) располагаются на 12‑й строчке.