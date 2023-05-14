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    Галактионов: Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Крыльев Советов» (1:1).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Нам не хватило скорости, на которую мы рассчитывали, особенно в атаке в первом тайме. В завершении нужно было быть динамичнее. Но после изменений в перерыве мы добавили в скорости именно на завершающей стадии. Увы, совсем необязательный гол мы получили, поэтому было неудовлетворение результатом, отсюда эти замены», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» (36 очков) занимает девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (26) располагаются на 12‑й строчке.

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