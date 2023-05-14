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    «Ахмат» разгромил «Динамо» в Москве

    «Динамо» — «Ахмат»: счет матча 0:3, обзор голов

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    «Ахмат» одержал победу над московским «Динамо» (3:0) в матче 27-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Первый гол гости забили на 38-й минуте встречи. Нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле совершил голевой удар и вывел свою команду вперед.

    На 57-й минуте грозненская команда удвоила преимущество в счете благодаря голу нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

    Уже на 71-й минуте форвард гостей Владимир Ильин поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Ахмат 0:3
    Голы: 0:1 Gbamble B. N. J. (38'), 0:2 Мохамед Конате (57'), 0:3 Владимир Ильин (71') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Саба Сазонов, Милан Майсторович, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Арсен Захарян Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Марат Быстров, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Антон Швец, Владислав Карапузов, Gbamble B. N. J., Евгений Харин, Мохамед Конате Предупреждения: Андрей Семёнов (12'), Саба Сазонов (13'), Фёдор Смолов (64')

    После этого матча «Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ (46 очков). «Динамо» — на 7-й позиции (42).

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