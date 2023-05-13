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    МЮ одержал сухую победу над «Вулверхэмптоном»

    «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 36-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» принял «Вулверхэмптон». Встреча завершилась победой МЮ со счетом 2:0.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    Автором первого гола стал Антони Марсьяль, который в 1-м тайме завершил контратаку «манкунианцев». Бруну Фернандеш отдал вразрез на Антони, бразилец выкатил поперек на француза, а тот отправил мяч в пустые ворота.

    В компенсированное время Алехандро Гарначо убежал вперед на оперативное пространство, после чего точно пробил в нижний угол, а мяч от двух стоек пересек линию ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 2:0
    Манчестер Юнайтед: de Gea D., Wan-Bissaka A., Lindelof V., Varane R., Shaw L., Каземиро, Eriksen C., Антони, Fernandes B., Sancho J., Martial A. Вулверхэмптон: Bentley D., Semedo N., Dawson C., Kilman M., Toti, Матеус Нунес, Neves R., Lemina M., Neto P., Cunha M., Costa D.

    «Манкунианцы» набрали 66 очков и сравнялись с «Ньюкаслом» в борьбе за бронзу. У «Вулверхэмптона» 40 очков, с которыми он занимает 13-ю позицию. Клуб находится в 9 пунктах от зоны вылета.

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